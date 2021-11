Ballon d’Or : Messi sacré, un « scandale » mondial ?

Dans : Foot Europeen.

Par Corentin Facy

Lundi soir, le Ballon d’Or 2021 a été décerné à Lionel Messi, qui devance Robert Lewandowski, Jorginho et Karim Benzema.

Pour de nombreux observateurs, il est évident que Lionel Messi ne méritait pas le Ballon d’Or en cette année 2021 en dépit de son talent hors du commun. Le nom de Robert Lewandowski est sur toutes les bouches au lendemain de la cérémonie au vu des deux énormes saisons que vient de réaliser le buteur du Bayern Munich. Sans surprise, l’Allemagne s’insurge ce mardi et le journal BILD dénonce purement et simplement un scandale. « En 2021, Lewandowski a établi un nouveau record de buts en Bundesliga (41 buts), il est redevenu champion. Cette année, il est le meilleur buteur de la Ligue des champions (9 buts) et de la Bundesliga (14 buts). Mais ce n'est évidemment pas suffisant » regrette le journal allemand, écœuré par le sacre de Lionel Messi à Paris lundi soir.

SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

Les journaux allemands ne sont pas les seuls à se noyer dans l’incompréhension après la victoire de Lionel Messi. Sur son compte Twitter, un certain Iker Casillas a également fait part de ses doutes quant à la crédibilité du Ballon d’Or après le sacre de Lionel Messi devant Robert Lewandowski, dont le mérite faisait l’unanimité au sein du monde du football. « J’ai de plus en plus de mal à croire à ces trophées du football. Pour moi, Messi, c’est l’un des cinq meilleurs joueurs de toute l’histoire du football, mais il faut commencer à savoir cataloguer qui est le plus remarquable après une saison. Ce n’est pas si difficile que ça ! D’autres rendent les choses difficiles » a écrit l’ancienne légende du Real Madrid, qui n'était évidemment pas un supporter de la légende barcelonaise Lionel Messi lundi soir.

Lewandowski et Benzema plus méritants que Messi ?

Une autre légende est montée au créneau après la victoire de Leo Messi en la personne de Lothar Matthaüs, sacré Ballon d’Or en 1990. « Avec tout le respect que je dois à Messi et aux autres grands joueurs nommés, aucun ne l'avait autant mérité que Lewandowski » a expliqué l’ancien milieu de terrain de l’Allemagne sur Sky. « Il est sans égal au cours des deux dernières années. Mais même si vous ne tenez compte que de 2021, il est meilleur que les autres. Il a battu le record du siècle de Gerd Müller. Messi a peut-être remporté la Copa America avec l'Argentine, mais il est complètement pâle à Paris. Benzema a également joué une excellente année, mais est reparti bredouille avec le Real. Salah a été formidable ces derniers mois mais a connu une longue période de sécheresse au début de l'année. Jorginho a bien sûr remporté deux très gros titres avec Chelsea et l'Italie, mais est loin d'être aussi remarquable que l'attaquant du Bayern et cela pratiquement semaine après semaine » regrette le consultant allemand.

Combien de fois #Messi a gagné le ballon d’or sans mériter ? pic.twitter.com/wkB5pBTpnc — Simone Rovera (@SimoneRovera) November 29, 2021

Le scandale est donc dénoncé presque partout… sauf à L’Equipe du Soir, où certains consultants estiment que le sacre de Lionel Messi n’est pas volé. C’est notamment le cas d’Etienne Moatti, qui a défendu la crédibilité du Ballon d’Or en estimant que l’Argentin avait mérité sa récompense notamment grâce à sa superbe Copa America. Car si les critiques pleuvent au lendemain du sacre de Messi, il est tout de même bon de rappeler que La Pulga a véritablement porté l’Argentine lors de la Copa America cet été. « Le règlement du Ballon d’Or ? Il n’y a pas uniquement le terrain, mais ce que représente le joueur ! La saison dernière, Lewandowski le méritait comme l’a dit Messi. Cette saison il fait quand même une très belle saison… Mais Messi c’est au-dessus ! Il a tout gagné avec l’Argentine et c’était terriblement attendu ! Il a tout fait pour mériter ce septième Ballon d’Or, ce sacre est logique » a rappelé Etienne Moatti aux détracteurs de Lionel Messi et à ceux qui estiment que son sacre n’est pas légitime.