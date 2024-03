100ME par an pour humilier Adidas, Nike prêt à trahir la France ‍?

Dans : Foot Europeen.

Par Claude Dautel

La France, équipée par Nike, affrontera l'Allemagne, qui portera son maillot Adidas, ce samedi soir à Lyon. Mais tout va changer et c'est une affaire d'état outre-Rhin.

La Mannschaft se présentera avec son maillot aux trois bandes contre les Bleus, Adidas étant l'équipementier historique de l'Allemagne. Mais cette ère va s'achever, car Nike a annoncé avoir signé un contrat de sept ans pour devenir le fournisseur officiel du maillot de l'équipe d'Allemagne à compter de 2027 et jusqu'en 2024. Malgré une contre-offre de dernière minute de la firme allemande, qui a offert 65 millions d'euros par saison, Nike a raflé la mise en proposant 100 millions d'euros a la fédération qui n'a donc eu aucun état d'âme à signer le contrat. Mais, de l'autre côté du Rhin, ce choix fait scandale, notamment chez les politiciens où l'on estime que cette opération est une vraie insulte à Adidas, marque qui symbolise l'Allemagne aux yeux du monde.

Adidas viré de l'Allemagne et bientôt en France ?

OFFICIAL: After more than 70 years with Adidas, Germany will swap sponsors.



Nike will outfit the German national teams from 2027-2034.#DFB 🇩🇪 pic.twitter.com/i73Q31KVPj — DW Sports (@dw_sports) March 21, 2024

Et depuis l'annonce de la Fédération allemande de football et de Nike, les critiques s'abattent, et cela, de la part de l'ensemble du spectre politique. Le ministre écologiste de l'Économie s'offusque de ce choix.« Adidas et le noir-rouge-or, couleurs du drapeau allemand, sont indissociables, comme une part de l’identité allemande. J’aurais apprécié un peu plus de patriotisme local », a regretté Robert Habeck. « L’équipe nationale qui joue avec les trois bandes, c’était aussi clair que le ballon est rond et qu’un match dure 90 minutes », a fulminé Markus Söder, élu de droite et chef du gouvernement de Bavière où Adidas est installé. Conscient que cette histoire passait mal, notamment auprès des supporters qui reprochent encore une fois que c'est l'argent qui l'a emporté, la fédération allemande a reconnu qu'elle était sensible à ces arguments, mais que financièrement, il n'y avait pas vraiment photo.

En attendant, une nouvelle rumeur enfle, à savoir qu'Adidas pourrait venir récupérer le maillot de l'équipe de France. La FFF a en effet lancé vendredi un appel d'offres pour la période allant de 2026 à 2034 concernant son équipementier. La bataille Nike-Adidas pourrait repartir, même si L'Equipe affirme que la firme américaine n'est pas prête à tout casser pour conserver les Bleus et qu'il est peu probable que la virgule dépense 100ME, soit le double du contrat actuel, pour s'offrir Kylian Mbappé et ses coéquipiers tricolores.