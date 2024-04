Frappart out, le président de la FFF est limite scandalisée

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

François Letexier et Clément Turpin ont été retenus pour arbitrer pendant l'Euro 2024, mais pas Stéphanie Frappart. Cela agace ceux qui pensent que cela est uniquement du au fait que c'est une femme.

Stéphanie Frappart a été la première femme à arbitrer un match lors d'un Mondial masculin, c'était une rencontre Costa Rica-Allemagne en décembre 2022 au Qatar, mais également la première à diriger une finale de la Coupe de France, un match de Ligue des champions, mais il n'empêche que l'UEFA n'a pas retenu la Française pour l'Euro 2024. Il est vrai que Stéphanie Frappart sort d'une saison très moyenne, avec notamment la fameuse demi-finale de Coupe de France entre l'Olympique Lyonnais et Valenciennes durant laquelle elle a pris des décisions abracadabrantesques. Au lendemain de cette rencontre, L'Equipe avait mis une note de 1 sur 10 à Stéphanie Frappart, ce qui avait fait grand bruit. Interrogé ce dimanche sur Beinsport concernant sur ce choix de l'UEFA, le président de la Fédération Française de Football a tenté de défendre l'arbitre française.

Frappart n'est pas dans le Top 24 européen

Pour Philippe Diallo, ce choix de l'instance européenne de football est difficilement compréhensible. « Stéphanie Frappart, c’est elle qui a brisé tous les plafonds de verre, et c’est dommage qu’elle ne puisse pas participer à l’Euro 2024 (…) Sa note de 1 sur 10 dans L’Equipe après OL-VA était un peu excessive (…) C’est l’UEFA qui a pris cette décision-là, moi je regrette qu’une femme ne puisse pas participer puisqu’elle a fait la Coupe du Monde 2022, elle a arbitré en Champion’s League, donc elle a montré au plus haut niveau ses qualités. L’UEFA n’a pas souhaité la retenir, mais on peut espérer que demain les futures Stéphanie Frappart pourront accéder aussi à ce niveau-là », a expliqué le président de la FFF, qui ne vas pas jusqu'à dire que l'UEFA est machiste. D'ailleurs, l'instance a déjà fait savoir qu'elle avait retenu les 24 meilleurs arbitres européens, sans faire aucune distinction, et que Stéphanie Frappart n'était pas dans le Top 4.