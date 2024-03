Le Portugal revient pourrir l'Euro de la France

Dans : Euro 2024.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France sera l'une des grandes favorites pour remporter l'Euro 2024 en Allemagne. Mais les Bleus auront de la concurrence et devront se méfier d'équipes comme l'Angleterre ou encore le Portugal.

Didier Deschamps peut jouir d'une génération de joueurs très impressionnante. Le sélectionneur des Bleus et ses troupes s'avanceront logiquement comme les grands favoris de l'Euro 2024 l'été prochain en Allemagne. Cependant, la France n'est pas la seule sélection à pouvoir compter dans ses rangs des joueurs jeunes et de grand talent. C'est aussi le cas de l'Angleterre ou encore du Portugal. Vainqueur en 2016 en... France, le Portugal se voit bien rééditer l'exploit en Allemagne. C'est en tout cas ce qu'a confirmé Bruno Fernandes.

Bruno Fernandes rêve plus grand

En conférence de presse avant la préparation de la rencontre face à la Suède, le joueur de Manchester United a en effet tenu à envoyer un message fort à la concurrence. « Depuis le début des éliminatoires, nous avons franchi des étapes importantes vers notre but ultime, qui est d'aller le plus loin possible à l'Euro. Dès le départ, nous savions que nous attendions beaucoup de ce que nous pouvions faire lors des éliminatoires. Mais il est évident que tout ce que nous avons fait à ce stade ne sera important que si nous maintenons le même niveau, ou si nous l'élevons plus haut, lors de l'Euro. Nous aussi, nous rêvons de gagner l'Euro. Ce rêve est très présent dans nos têtes, avec notre peuple, notre pays. Nous voulons retrouver la joie que ce groupe nous a donnée en 2016. Je ne faisais pas partie de cette équipe mais j'en avais l'impression car c'est notre pays, c'est notre équipe nationale. C'est quelque chose dont nous rêvons tous, de représenter le pays et d'avoir la possibilité de donner de la joie à notre peuple. Il n'y a rien de mieux que cela », a prévenu Bruno Fernandes, plus que motivé à l'idée d'aller chercher un titre important avec sa sélection. Surtout que le Portugal devra rebondir après un Mondial décevant et une élimination en quarts de finale face au Maroc.