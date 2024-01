Droits TV ‍: M6 grille TF1 et aura la finale de l'Euro 2024

Dans : Euro 2024.

Par Mehdi Lunay

Diffuseurs gratuits de l'Euro 2024, TF1 et M6 se sont répartis les matchs de l'Equipe de France et les grosses affiches. M6 décroche le gros lot en obtenant la finale du championnat d'Europe. C'est la troisième fois d'affilée qu'elle chipe ce match à TF1.

Il faudra appuyer sur le bouton 6 de la télécommande pour assister au possible sacre des Bleus en Allemagne, le 14 juillet prochain. En effet, ce mercredi, M6 a obtenu officiellement le droit de diffuser la finale de l'Euro 2024. M6 diffuse gratuitement l'Euro 2024 aux côtés de TF1. Les deux chaînes ont acheté les droits des 25 meilleures affiches parmi les 51 matchs de ce championnat d'Europe. Les deux diffuseurs en clair se sont répartis les 25 matchs et notamment les rencontres de l'Equipe de France. Un tirage au sort a permis de les départager concernant la finale et c'est M6 qui a raflé ce dernier match du tournoi.

Troisième finale d'Euro consécutive pour M6

M6 diffusera donc 13 matchs dans cet Euro, contre 12 pour TF1. Petite consolation pour la première chaine qui pourra choisir la plus belle affiche des demi-finales, probablement celle de l'Equipe de France si les Bleus atteignent ce stade de la compétition. C'est la troisième fois d'affilée que M6 obtient les droits de la finale de l'Euro après 2016 (France-Portugal) et 2020 (Angleterre-Italie). Dans cet Euro, M6 pourra diffuser le choc Pays-Bas-France au premier tour ainsi que le quart de finale des Bleus.

#EURO2024 Pour être derrière les Bleus jusqu'en finale, il faudra être devant M6 ⚽ pic.twitter.com/So1yDUHCPB — M6 (@M6) January 24, 2024

TF1 a obtenu les droits des deux autres matchs de poule des Français : contre l'Autriche et contre un barragiste (Finlande, Pologne, Estonie ou Pays de Galles). La première chaine pourra aussi diffuser le huitième de finale des Bleus. Si les choses sont claires pour ces 25 matchs, l'incertitude demeure pour les 26 matchs restants. Aucun diffuseur payant ne s'est manifesté pour les acheter et acquérir l'intégralité de la compétition comme c'était le cas avec beIN Sports depuis 2012.