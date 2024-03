Euro 2024 ‍: La Géorgie se qualifie pour la première fois ‍!

Barrage voie C Euro 2024

Stade Boris Paichadze (Tbilissi)

Géorgie-Grèce 0-0 (4 tab à 2)

Tirs Ratés : Mikautadze pour la Géorgie ; Bakasetas, Giakoumakis pour la Grèce

La Géorgie rejoint le groupe F de l'Euro 2024 en compagnie du Portugal, de la Turquie et de la République Tchèque. Il s'agit de la première qualification de son histoire à l'Euro ou dans une compétition internationale A.

👋⚽️ გამარჯობა ევროპა, ჩვენ ვართ საქართველო ! 🇬🇪



👋⚽️ Hello Europe, We Are Georgia! 🇬🇪 #GFF #მევარსაქართველო #EURO2024 pic.twitter.com/BDezS14xcZ