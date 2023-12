L’Euro 2032 retiré à la Turquie ‍?!

Dans : Euro 2024.

Par Guillaume Conte

La Turquie, qui vient d'hériter du rôle de co-organisateur de l'Euro 2032 avec l'Italie, pourrait se voir retirer ce droit par l'UEFA, après la terrible agression d'un arbitre en D1.

Les graves incidents de ce lundi soir ne sont pas uniquement des faits isolés dans le football turc, qui part à la dérives ces derniers mois. Entre les clubs en état de banqueroute, des joueurs ou des entraineurs virés à la pelle, et désormais cette agression contre l’un des meilleurs arbitres du pays, la Turquie vit des heures sombres. L’ensemble des arbitres s’est retiré des compétitions de tous les niveaux en solidarité avec Halil Umut Meler, frappé et molesté au sol par le président du club d’Ankara lundi soir. De son côté, la fédération a annoncé l’arrêt complet de tous les matchs de football dans le pays, et une volonté féroce de s’attaquer au problème de la violence dans le football turc. Et notamment l’impunité des présidents qui sont souvent les mécènes ultra-riches, au point de se croire tout permis.

L'Italie seule organisatrice de l'Euro 2032

Football : La Turquie arrête tout ! https://t.co/Th5mdRAWFA — Foot01.com (@Foot01_com) December 11, 2023

Néanmoins, c’est toute l’image du football turc qui est entaché, et selon la version turque de BeIN Sports, l’UEFA pourrait très bien prendre une décision radicale pour sanctionner le pays ottoman de ce terrible dérapage. En effet, la Turquie pourrait se voir retirer la co-organisation qu’elle partage avec l’Italie de l’Euro 2032, qui vient de lui être attribué en octobre dernier. C’était la sixième fois que la Turquie tentait sa chance pour organiser l’euro, et cette double candidature avait permis à changer d’y trouver son compte. Se faire retirer l’Euro serait bien évidemment un énorme coup dur économique, sportif et politique contre le pays de l’Etoile et du Croissant.