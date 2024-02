Des feignants accros à la PS5, l'Italie attaque ses stars

Dans : Euro 2024.

Par Adrien Barbet

L'Italie s'est qualifiée difficilement mais elle sera bien présente en Allemagne pour défendre son titre à l'Euro. Toutefois, Luciano Spalletti attend beaucoup plus de la part de ses joueurs, notamment les plus jeunes qui ne sont pas suffisamment professionnels à ses yeux.

Entre l'ancienne et la nouvelle génération, il y a souvent un décalage, encore plus dans le football. Notamment pour Luciano Spalletti, qui a entraîné des vétérans comme Francesco Totti ou Daniele De Rossi à l'AS Roma. Vainqueur de la Serie A avec Naples la saison passée, le technicien italien a pris les commandes de la Squadra Azzurra, suite au départ de Roberto Mancini en Arabie saoudite. Luciano Spalletti va avoir la lourde tâche de défendre le titre acquis en 2021, avec une équipe totalement différente et qui semble moins armée que d'autres nations européennes comme la France, l'Angleterre ou le Portugal. Mais ce que recherche surtout Spalletti, c'est de la discipline auprès de ses jeunes joueurs.

Spalletti veut révolutionner l'Italie sans la modernité

« Vous venez en équipe nationale pour gagner l'Euro, pas pour gagner à Call of Duty. J'ai parlé de jeux vidéo parce qu'il y avait des choses que je n'aimais pas. Si la modernité consiste à jouer à la Playstation jusqu'à 4h du matin alors qu'il y a un match le lendemain, alors cette modernité n'est pas bonne. Nous vivons dans un monde qui n'incite guère à travailler dur et à transpirer. Les jeunes d'aujourd'hui préfèrent mettre une photo sur Instagram avec leurs cheveux coiffés plutôt que de baisser la tête et de pédaler. Ce ne sont pas les valeurs que mon Italie doit transmettre » a affirmé l'entraîneur de 64 ans lors d'un entretien avec la Gazzetta dello Sport. Malgré plusieurs joueurs talentueux, l'Italie a une nouvelle fois raté la Coupe du monde, en 2022. L'Euro sera peut-être l'occasion de démarrer un nouveau cycle. Luciano Spalletti sera assurément très exigeant avec les plus jeunes en Allemagne.