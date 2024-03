La Pologne ira à l'Euro et affrontera la France

Dans : Euro 2024.

Par Guillaume Conte

Au terme d’un ultime barrage serré à défaut d’être spectaculaire, la France connait le dernier adversaire de sa poule à l’Euro 2024. Les Tricolores savaient déjà qu’ils allaient affronter l’Autriche et les Pays-Bas, mais ils auront aussi la Pologne sur leur route. Dans cette rencontre sans but qui s’est donc terminée sur le score de 0-0, le public de Cardiff a retenu son souffle jusqu’à la séance des tirs au but. Une seule tentative n’a pas été transformée, et c’est celle de l’ancien prodige gallois Daniel James, qui a manqué le tir au but qu’il ne fallait pas manquer. Wojciech Szczęsny, déjà décisif dans le temps réglementaire, s’interposait et envoyait la Pologne en Allemagne.