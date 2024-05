Euro 2024 ‍: Beinsports tient 26 matchs en otage

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

A un mois du début de l'Euro 2024, seuls 25 matchs de ce tournoi ont trouvé des diffuseurs en France. Beinsports, qui habituellement donne la totalité des grandes compétitions, fait durer le plaisir.

C'est le vendredi 14 juin prochain, donc dans presque un mois jour pour jour, que l'Euro 2024 commencera avec l'affiche Allemagne-Ecosse. Cette compétition est très attendue de tous, mais pour la première fois depuis une éternité, les amateurs français de football ne pourront pas voir en direct les 51 matchs prévus au calendrier de l'Euro. TF1 et M6 ont en effet acquis les droits de 25 meilleures rencontres du tournoi. Et pour l'instant, aucune chaîne sportive n'a annoncé son intention de donner les 26 matchs qui n'ont pas encore de diffuseur. Les regards se tournent évidemment vers Beinsports qui depuis son lancement officiel en 2012, juste au moment du début de l'Euro 2012, a toujours donné l'intégralité du Mondial et de l'Euro à chaque édition. Mais pour l'instant, le média qatari ne bouge pas, ce qui pourrait cependant changer.

Beinsports fera une offre au dernier moment pour l'Euro 2024

TV : Ecran noir sur 26 matchs de l'Euro 2024 en France ! https://t.co/m1brPp17iN — Foot01.com (@Foot01_com) May 5, 2024

Tandis que Beinsports est cité comme le probable diffuseur de la Ligue 1 jusqu'en 2029, un proche du dossier confie dans L'Equipe que la chaîne sportive qatarie va probablement aller au bout des négociations concernant l'Euro pour tirer le prix au plus bas. « Quand beIN se sait en position de force, elle sait jouer la montre sur tous les fronts pour, au final, tordre le cou dans la négociation. C'est aussi pour cela qu'elle n'a pas bouclé l'achat de l'intégralité du prochain Euro (seuls 25 des 51 matches ont été vendus à TF1 et M6) », a confié un spécialiste des droits TV à Sacha Nokovitch, journaliste de L'Equipe. Autrement dit, même si cela se décide au dernier moment, il y a de grandes chances que l'Euro 2024 soit donné en intégralité en France, il suffit d'un peu de patience, et d'un accord entre gens raisonnables pour que tout se termine bien.