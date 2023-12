TV ‍: À quelle heure et sur quelles chaînes voir le tirage au sort de l’Euro 2024 ‍?

Dans : Euro 2024.

Par Alexis Rose

Dans un peu plus de six mois, l’Italie remettra en jeu son titre de champion d’Europe lors de l’Euro 2024. Une compétition qui se disputera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet et dont le tirage sera effectué durant ce premier week-end de décembre.

Où et quand a lieu le tirage au sort de l'Euro 2024 ?

Alors que la phase de qualifications s’est terminée lors de la dernière trêve internationale du mois de novembre, la plupart des qualifiés sont connus, à part les barragistes qui se départageront en mars prochain. Le tirage au sort de la phase de groupes de l’Euro 2024 sera effectué ce samedi 2 décembre à 18 heures. Il aura lieu à l'Elbphilharmonie d’Hambourg (Allemagne), l'une des dix villes hôtes de l'Euro 2024.

Comment se déroule le tirage au sort ?

Suite aux résultats des phases de groupes de qualifications, l’UEFA a réparti toutes les équipes dans quatre chapeaux en fonction des classements des nations.

Voici les 4 chapeaux du tirage au sort :

Chapeau 1 : Allemagne (hôte), Portugal, France, Espagne, Belgique, Angleterre.

Chapeau 2 : Hongrie, Turquie, Roumanie, Danemark, Albanie, Autriche.

Chapeau 3 : Pays-Bas, Écosse, Croatie, Slovénie, Slovaquie, Tchéquie.

Chapeau 4 : Italie, Serbie, Suisse, Vainqueur du barrage A, Vainqueur du barrage B, Vainqueur du barrage C.

The #EURO2024 draw is on Saturday 👊



What are your predictions? 🔮 pic.twitter.com/hajXUDCzeY — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 27, 2023

La boule de l’Allemagne sera tirée en première sachant que le pays organisateur est automatiquement placé dans le Groupe A en tête de série du chapeau 1. Pour le reste, toutes les équipes seront tirées tour à tour.

Sur quelles chaînes regarder le tirage au sort de l’Euro 2024 ?

En France, le tirage au sort de l’Euro sera largement diffusé. Notamment à la télévision, où les chaînes W9, TMC et La Chaîne L’Équipe diffuseront l’intégralité du tirage au sort à partir de 17h50. Le tirage sera aussi à suivre sur UEFA.com et l'application officielle de l'Euro.