Euro 2024 ‍: Cristiano Ronaldo violemment viré du Portugal

L'été prochain lors de l'Euro 2024 en Allemagne, le Portugal sera l'une des équipes favorites de la compétition. Pour autant, certains aimeraient que la Seleçao ne sélectionne pas Cristiano Ronaldo.

Le Portugal a du mal à exister en compétition continentale et internationale depuis son sacre à l'Euro 2016 en France. Les hommes de Roberto Martinez voudront se faire justice pour tenter de s'offrir un deuxième titre majeur en Allemagne lors de l'édition 2024. La Seleçao peut jouir d'une génération de joueurs jeune et impressionnante. Aussi, le Portugal pourra compter sur toute l'expérience d'un élément comme Cristiano Ronaldo, qui a fait de l'Euro 2024 l'un de ses principaux objectifs cette saison. A 39 ans, le niveau du joueur est toujours intéressant mais son comportement laisse quelque peu à désirer du côté d'Al-Nassr. Pour Frank Leboeuf, CR7 ne doit d'ailleurs absolument pas être de la partie avec le Portugal lors de l'Euro.

Lors de quelques mots échangés avec BetVictor, le champion du monde 98 n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « Pour moi, le Portugal est en fait l'un des candidats à l'Euro de cet été. Je pense même qu'ils peuvent gagner l'Euro, mais seulement si Cristiano Ronaldo ne joue pas. On ne peut pas enlever tout ce que Ronaldo a fait pour le football simplement parce qu'il est parti prendre sa retraite dans la Ligue saoudienne. Je veux le remercier d'avoir porté ce sport à un autre niveau, mais il y a une fin pour tout le monde. Il a tout à fait le droit de jouer en Arabie Saoudite, même si je ne suis pas sûr qu'il ait besoin d'encore plus d'argent ! Je ne vois aucun inconvénient à ce que des joueurs en fin de carrière aillent jouer dans des ligues inférieures pour gagner plus d'argent, c'est ce qui s'est passé avec Lionel Messi. Tous deux ont été des joueurs fantastiques mais ils ont choisi de ne plus jouer au plus haut niveau et nous devons respecter cela », a notamment indiqué Frank Leboeuf, qui espère que Roberto Martinez en prendra conscience au moment de faire sa liste. Peu de chances néanmoins que cela arrive. CR7 est une légende vivante au Portugal et une absence à l'Euro serait un véritable coup de tonnerre.