Barrages Euro 2024 ‍: La Pologne ou le Pays de Galles pour la France

Par Alexis Rose

L’équipe de France en sait un peu plus par rapport à son troisième adversaire lors de la phase de groupes du prochain Euro. Puisque ce jeudi soir, le premier tour des barrages a accouché d'une large victoire de la Pologne contre l’Estonie (5-1), alors que le Pays de Galles a aussi tranquillement battu la Finlande (4-1). C'est donc le vainqueur de ce barrage entre les Polonais et les Gallois qui intégrera le groupe de la France à l'Euro 2024, aux côtés aussi de l'Autriche et des Pays-Bas.

⚽ Les 𝓪𝓯𝓯𝓲𝓬𝓱𝓮𝓼 des 3️⃣ finales des barrages 🧐#EURO2024 pic.twitter.com/jhlrkcexrZ — UEFA EURO 2024 🇫🇷 (@EURO2024FRA) March 21, 2024

Dans les autres barrages de la soirée, l'Ukraine a renversé la Bosnie-Herzégovine en fin de match (2-1) et affrontera l’Islande, tombeur d’Israël (4-1). Enfin, la Géorgie de Willy Sagnol, qui avait sorti le Luxembourg un peu plus tôt dans la soirée (2-0), jouera la Grèce, facile vainqueur du Kazakhstan (5-0). Les trois finales des barrages se disputeront ce mardi 26 mars.