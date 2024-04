TV ‍: Ce journaliste vedette quitte Prime Vidéo, ça sent la fin

Dans : Euro 2024.

Par Adrien Barbet

À l'occasion de l'Euro 2024 en Allemagne, de nombreuses chaînes françaises à la télévision vont se consacrer pleinement à couvrir cet événement majeur. Smaïl Bouabdellah va encadrer un mag sur M6 pour décortiquer l'actualité de la compétition.

Avec TF1, M6 se partage la diffusion d'une grosse partie des matchs de l'Euro 2024. Au moins 13 rencontres seront retransmises sur les antennes de la chaîne, dont la finale. Les commentateurs seront Xavier Domergue et Christophe Dugarry, alors que Carine Galli sera au bord du terrain. Si la plupart des rencontres de l'équipe de France sont sur TF1, M6 va tout de même organiser un mag spécial Euro 2024. D'après les informations du journal L'Équipe, c'est Smaïl Bouabdellah qui sera le présentateur du magazine « 100 % Euro ». Actuellement commentateur de la Ligue 1 avec Amazon Prime, jusqu'à la fin de la saison, Smaïl Bouabdellah sera accompagné en plateau par la journaliste Laurie Samama ainsi qu'un autre consultant. Peut-être un ancien joueur professionnel.

Un Euro très ouvert en Allemagne

#EURO2024 Pour être derrière les Bleus jusqu'en finale, il faudra être devant M6 ⚽ pic.twitter.com/So1yDUHCPB — M6 (@M6) January 24, 2024

La France va d'abord disputer deux matchs amicaux avant de s'envoler en Allemagne, face au Luxembourg et au Canada, puis affrontera l'Autriche le 17 juin, à Düsseldorf, pour leur premier match dans cet Euro. Les Bleus joueront ensuite contre les Pays-Bas le 21 juin, à Leipzig et enfin contre la Pologne de Robert Lewandowski, le 25 juin, à Dortmund. Vice-championne du monde en 2022, l'équipe de France arrive dans la peau d'une favorite pour cet Euro 2024, avec également l'Angleterre, qui possède une équipe composée de pléthore de stars. L'Allemagne fait office d'outsider mais commence à se reconstruire avec le retour de Toni Kroos et l'éclosion de certains talents bruts comme Jamal Musiala ou Florian Wirtz. L'Italie remet donc son titre en jeu et commencera sa compétition contre l'Albanie le 15 juin. Un match qui fera également office d'ouverture pour Smaïl Bouabdellah et l'émission « 100 % Euro » de M6.