Euro 2024 ‍: Mario Balotelli se lance un pari fou

Dans : Euro 2024.

Par Corentin Facy

A 33 ans et après plusieurs expériences mitigées en Suisse et en Turquie, Mario Balotelli rêve de revenir en Italie et de se refaire une place en sélection nationale à six mois de l’Euro 2024.

La fin de carrière de Mario Balotelli tourne au vinaigre. Depuis son départ de l’Olympique de Marseille en 2019, l’international italien a enchainé les expériences ratées. Brescia, Monza, Adana Demirspor, Sion… et retour en Turquie, où il ne brille pas. Auteur de trois buts en cinq matchs seulement disputés depuis le début de la saison, « Super Mario » a le mal du pays. A en croire les informations de Foot Mercato, l’ex-attaquant de l’Inter Milan et de Manchester City souhaite faire son grand retour en Série A et cela dès le mercato hivernal. L’objectif de « Super Mario » est clair : revenir dans le championnat italien, cartonner et arracher sur le gong sa place dans la liste de Luciano Spalletti pour disputer l’Euro 2024 avec la Squadra Azzura.

Un objectif ambitieux car il va déjà falloir trouver un club en Italie qui est encore prêt à miser sur Mario Balotelli. Selon le média, trois équipes sont actuellement en réflexion sur ce dossier. 16e du championnat, l’Udinese cherche des renforts en attaque et ne s’interdit pas de miser sur Balotelli. La Salernitana est dans le même cas tandis qu’Empoli est également à l’affût. Des négociations vont se tenir entre le joueur et les trois équipes en question, mais la forme physique de Mario Balotelli est au cœur des débats car à 33 ans, l’hygiène de vie du joueur pose question. S’il se remet à travailler sérieusement, nul doute que l’ancien Niçois apportera à l’une de ses trois équipes et saura se mettre en valeur. Cela serait-il dès lors suffisant pour prétendre à une place en sélection italienne pour l’Euro 2024 ? Cela reste à ce jour improbable mais avec Mario Balotelli, mieux vaut ne pas insulter l’avenir.