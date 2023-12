Thibaut Courtois forfait pour l'Euro 2024

Dans : Euro 2024.

Par Adrien Barbet

Blessé depuis le début de la saison, Thibaut Courtois vient d'annoncer son forfait pour l'Euro 2024 en Allemagne. Le Belge devait donc manquer toute la saison 2023/2024, avec le Real Madrid et sa sélection.

Thibaut Courtois zal niet in doel staan op het EK in Duitsland. Dat vertelt de 102-voudige Rode Duivel aan Sporza in een exclusief interview.⁠https://t.co/POPAkwfVuV pic.twitter.com/RmHJP3YaQ6 — sporza (@sporza) December 19, 2023

Victime d'une fracture des ligaments croisés au début de la saison, Thibaut Courtois a été contraint de mettre sérieusement en pause sa saison 2023/2024. Alors qu'il était à son meilleur niveau, le portier belge a annoncé dans une interview avec Sporza, sa décision de ne pas participer à l'Euro 2024 en Allemagne. Le joueur de 31 ans sait qu'il ne pourra pas être à 100% pour cette compétition et préfère laisser sa place. « Je pense qu’il est préférable d’apporter immédiatement cette clarté à l’équipe nationale. Je ne vais pas être dans le but à 80 %, alors que nous avons d’autres bons gardiens. Je mets mon honneur de côté et ne serai qu’un supporter supplémentaire en juin. J’espère qu’ils gagneront l’Euro 2024 » a expliqué Thibaut Courtois, qui va assurément cruellement manquer à la Belgique, en pleine reconstruction.