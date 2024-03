Euro 2024 ‍: L'Allemagne contrôlera ses frontières avec 4 pays

Dans : Euro 2024.

Par Adrien Barbet

À quelques mois de l'Euro 2024 en Allemagne et après le récent attentat à Moscou, le ministère de l’Intérieur a annoncé le renforcement des contrôles de sécurité aux frontières afin de préserver la sécurité pendant l'événement.

Si Paris va être le théâtre de l'événement majeur et le plus attendu de l'année avec les Jeux Olympiques, l'Allemagne va connaître également un pic de trafic important cet été avec l'organisation de l'Euro. Plus de 12 millions de personnes sont attendues dans tout le pays entre le 14 juin et le 14 juillet. L'attentat à Moscou mais aussi les potentielles cyberattaques ou présences de hooligans ou criminels violents inquiètent le gouvernement allemand qui annonce prendre des mesures drastiques pour garantir la sécurité des habitants et des spectateurs venus pour assister à la compétition. La France a d'ailleurs déclaré un état d'urgence après la tuerie en Russie. Dans un entretien accordé au quotidien Rheinische Post, Nancy Faeser a annoncé que l'Allemagne allait mener temporairement des contrôles à toutes ses frontières, avec la Pologne, la République tchèque, l'Autriche et la Suisse.

L'Allemagne prend des mesures drastiques avant l'Euro 2024

« Pour l'Euro, nous unissons encore plus fortement les forces des autorités de sécurité et nous nous préparons à d'éventuelles menaces. Pendant le tournoi, nous effectuerons des contrôles temporaires à toutes les frontières allemandes pour empêcher les acteurs potentiellement violents d'entrer. C’est nécessaire pour protéger le mieux possible ce grand événement international » a déclaré la ministre de l’Intérieur. Concernant le sportif, l'équipe allemande n'était pas en confiance mais la victoire 2-0 en match amical contre l'équipe de France offre plus de certitudes, surtout avec le retour du taulier Toni Kroos. La Mannschaft est dans un groupe plutôt homogène avec l'Écosse, la Suisse et la Hongrie. Les hommes de Julian Nagelsmann vont devoir déjouer les pronostics.