L'UEFA agrandit les listes à un mois de l'Euro

Dans : Euro 2024.

Par Guillaume Conte

A un peu plus d’un mois du début de l’Euro, l’UEFA a décidé d’augmenter le nombre de joueurs qui participeront à la compétition. Les listes passent en effet de 23 à 26 joueurs, ce qui permettra aux sélectionneur de s’adapter encore plus facilement pour ceux qui veulent en prendre autant. Ce n’est pas forcément le cas de Didier Deschamps, qui estime que les 23 joueurs étaient suffisants, avec dans chaque sélection des éléments qui ne jouent pas du tout, ou bien sont présents pendant un mois pour jouer 10 minutes. Mais à l’heure où les changements autorisés sont au nombre de cinq, l’UEFA a décidé d’ouvrir les vannes et chaque sélection pourra donc convoquer jusqu’à 26 joueurs pour le rendez-vous en Allemagne.