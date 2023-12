Dans : Euro 2024.

Par Mehdi Lunay

Certains téléspectateurs européens ont remarqué des bruits à caractère sexuel dans la salle d'Hambourg. Il s'agit d'un canular signé Jarvo, un Anglais déjà connu de la BBC pour des faits similaires.

Samedi, tandis que David Silva tirait la Suisse dans le groupe A, Julian Nagelsmann était au bord du fou rire. Le sélectionneur allemand ne sous-estime pas la Nati, futur adversaire de la Mannschaft à l'Euro. Simplement, à ce moment précis, un bruit traversait l'intérieur de l'Elbphilharmonie d'Hambourg. Un bruit à caractère sexuel, entendu par toutes les personnes présentes sur place et par certains téléspectateurs attentifs. Les officiels présents à Hambourg essayaient de garder leur calme, David Silva restant plutôt impassible alors que c'était plus compliqué pour Nagelsmann ou Brian Laudrup. Mais d'où venaient ces bruits ? D'un Anglais très farceur tout simplement.

Après la BBC, Jarvo piège l'UEFA

Le coupable s'appelle Jarvo, de son vrai nom Daniel Jarvis. Cet Anglais est un adepte des canulars et plus particulièrement celui des bruits à caractère sexuel. En effet, il avait piégé de la même façon Gary Lineker et la BBC en début d'année 2023 lors du match de Cup entre Wolverhampton et Liverpool. Il avait caché un téléphone portable sur une chaise dans le studio de la BBC avec comme sonnerie les fameux bruits. Puis, il appelait constamment le téléphone pour faire résonner sa fameuse sonnerie maison à l'antenne.

Samedi, à Hambourg, il a procédé de la même manière. Sur Instagram, il s'est rapidement vanté de son action avec une vidéo prouvant son action. Elle était accompagnée d'un message clair. « Oui, c’était moi pour le canular au tirage de l’Euro ». Son gag a divisé les gens sur internet. Certains ont salué son audace : « Jarvo est une telle menace, mdr », « Naah, cet homme est imparable ». Quand d'autres ont fustigé sa puérilité. « Grandis, imbécile », « Gâcher de grandes occasions n’est pas drôle ». Une chose est sûre, l'Europe le connaît bien désormais et il apparaît comme la première star inattendue de l'Euro 2024.