TV ‍: Ecran noir sur 26 matchs de l'Euro 2024 en France ‍!

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

A un peu plus d'un mois du coup d'envoi de l'Euro 2024, si on sait que TF1 et M6 vont se partager les meilleurs matchs, dont ceux de l'équipe de France, il n'est pas encore prévu que l'intégralité des rencontres soit diffusée.

Le 14 juin prochain, L'Allemagne, pays hôte de l'Euro 2024, jouera le match d'ouverture contre l'Ecosse. Un match qui sera diffusé par TF1. Le Groupe TF1 va en effet partager, avec M6, la diffusion en clair de 25 des plus belles affiches, et évidemment toutes les rencontres de l'équipe de France. Sauf que l'Euro 2024, ce sont 51 rencontres, et à ce jour, aucun accord n'a été officialisé concernant les 26 matchs qui ne seront pas diffusés par TF1 et M6. Depuis 2012, la chaîne sportive qatarie a pour habitude de s'offrir la totalité des rencontres de l'Euro et du Mondial pour le plus grand bonheur des amateurs de football. Mais cette fois, Beinsport n'a rien communiqué sur ce sujet et pour l'instant l'UEFA confirme sur son site que TF1 et M6+ sont les seuls diffuseurs en France de la compétition estivale.

📺🇪🇺⚽ #DroitsTV

Ça urge pour l'euro 2024 !



Alors que TF1 et M6 vont diffuser 25 matchs en clair dont ceux des bleus.



En revanche, l'attribution de l'intégralité de la compétition soit 51 rencontres sur une chaîne payante n'a pas trouvé preneur.



L'Euro débute dans 1 mois...

Cette absence de communication sur l'acquisition de l'intégralité de l'Euro 2024 est d'autant plus étonnante que dans le même temps Beinsport est considéré comme le favori pour l'acquisition des droits de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Et pour certains spécialistes, ceci pourrait expliquer cela. Le Qatar souhaitant en savoir plus sur le choix final de la Ligue de Football Professionnel avec la Ligue 1 avant de négocier pour l'Euro 2024. Du côté des téléspectateurs, le suspense est donc total, tout comme pour les 18 clubs de L1 qui se demandent comment va se terminer cette partie de poker menteur.