TV ‍: Les 13 premières affiches de l'Euro en clair dévoilées

Dans : Euro 2024.

Par Corentin Facy

Mardi soir, pendant que l’Equipe de France jouait un match amical, trois sélections ont validé leur ticket pour l’Euro 2024 au terme des barrages : la Pologne, la Géorgie et l’Ukraine.

On y voit désormais plus clair dans le calendrier de l’Euro 2024, avec la qualification des dernières sélections mardi soir à l’issue des barrages. La Pologne, la Géorgie et l’Ukraine ont validé leur qualification, ce qui permet de se projeter notamment sur la diffusion TV des matchs en clair. Pour rappel, TF1 et M6 partagent les droits de diffusion de cette compétition ainsi que les matchs de l’Equipe de France.

TF1 diffusera six matchs de groupes, trois huitièmes de finale, deux quarts de finale et le premier choix en demi-finale. De son côté, M6 diffusera sept matchs de groupes, deux huitièmes de finale, deux quarts de finale, une demi-finale et la finale. Alors que l’on ignore encore si BeIn Sports diffusera 100 % des matchs comme c’est le cas depuis plusieurs années lors des grandes compétitions, le calendrier de diffusion des matchs de groupes en clair a été dévoilé : le voici.

Matchs de groupes sur TF1 :

Allemagne – Ecosse le vendredi 14 juin à 21h

Serbie – Angleterre le dimanche 16 juin à 21h

Autriche – France le lundi 17 juin à 21h

Portugal – République Tchèque le mardi 18 juin à 21h

Croatie – Italie le lundi 24 juin à 18h

France – Pologne le mardi 25 juin à 18h

Matchs de groupes sur M6 :

Italie – Albanie le samedi 15 juin à 21h

Espagne – Italie le jeudi 20 juin à 21h

Pays-Bas – France le vendredi 21 juin à 21h

Belgique – Roumanie le samedi 22 juin à 21h

Suisse – Allemagne le dimanche 23 juin à 21h

Angleterre – Slovénie le mardi 25 juin à 21h

Géorgie – Portugal le mercredi 26 juin à 21h