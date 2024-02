Euro 2024 ‍: Toni Kroos annonce son retour avec l'Allemagne

Dans : Euro 2024.

Par Adrien Barbet

Alors qu'il avait annoncé sa retraite internationale en 2021, Toni Kroos a pris la décision de revenir porter les couleurs de l'Allemagne, notamment pour l'Euro 2024, à domicile.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Toni Kroos (@toni.kr8s)

Taulier du Real Madrid, Toni Kroos a presque tout remporté dans sa carrière, hormis l'Euro. Un titre qu'il avait visiblement renoncé à aller chercher lorsqu'il a annoncé sa retraite internationale après la dernière édition, en 2021. Mais alors que l'Allemagne doit accueillir le prochain championnat d'Europe, la Mannschaft est dans une situation très délicate. Ainsi, depuis son compte Instagram, le milieu de terrain a annoncé son retour pour aider l'Allemagne à déjouer les pronostics. « Les gars, en bref et sans douleur : je jouerai à nouveau pour l’Allemagne à partir de mars. Pourquoi ? Parce que l’entraîneur national me l’a demandé, que j’en ai envie et que je suis sûr qu’avec l’équipe, il est possible de faire beaucoup mieux à l’Euro que ce que la plupart des gens croient actuellement » a déclaré le champion du monde, qui est en mission.