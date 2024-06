Lewandowski blessé, la Pologne retient son souffle

Dans le groupe de la France pour l'Euro 2024, la Pologne a déjà perdu Arkadiusz Milik, mais ce lundi soir, c'est Robert Lewandowski qui s'est blessé en amical.

Le 25 juin prochain, les Bleus seront opposés à la Pologne pour le compte du premier tour de l'Euro 2024, et à cette occasion, la sélection de Michal Probierz pourrait devoir se passer de ses deux meilleurs attaquants. C'est déjà officiel, Milik ne sera pas de la fête, l'ancien attaquant de l'OM, désormais à la Juventus, s'étant blessé au genou vendredi contre l'Ukraine. Mais ce lundi soir, dans le dernier match de préparation pour la Pologne, c'est Robert Lewandowski qui a été contraint de quitter ses coéquipiers à la 33e minute de la rencontre face à la Turquie. L'attaquant du Barça s'est sérieusement blessé à la cheville en célébrant son but. Il est encore trop tôt pour savoir si Lewandowski est forfait pour l'Euro 2024, mais il y avait de l'inquiétude dans le camp polonais.

Robert Lewandowski had to come off after 31 minutes after picking up an apparent injury in Poland's friendly match vs. Turkey.



Poland's Euro campaign begins in six days. pic.twitter.com/RZa2OwuHKL