Euro 2024 ‍: La Suisse répond déjà à l'Allemagne

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

Euro 2024, groupe A, 1ère journée

RheinEnergieStadion (Cologne)

Suisse bat Hongrie : 3 à 1

Buts : Varga (66e) pour la Hongrie; Duah (12e), Aebischer (45e), EMbolo (90e+3) pour la Suisse

Au lendemain de la probante victoire de l'Allemagne contre l'Ecosse, la Suisse s'est imposée (3-1) et revient à la hauteur de la Mannschaft.

Dans un stade envahi par les supporters de la Nati, c'est la formation de Murat Yakin qui prenait le match à son compte, et c'est logiquement que Duah ouvrait le score pour la Suisse (0-1, 12e), la VAR permettant de valider un but initialement refusé pour hors-jeu. La formation helvétique tenait facilement en respect le onze hongrois, guère imaginatif et qui allait encaisser un deuxième but signé Aebischer juste avant la pause (0-2, 45e).

Au retour des vestiaires, la Hongrie réussissait à sortir la tête de l'eau, même si la Suisse se procurait deux énormes opportunités de corser l'addition par Duah (48e) et Vargas (54e). Après une première tentative de Varga (63e), ce dernier réduisait le score d'une superbe tête (1-2, 66e). De quoi relancer les espoirs hongrois, même si la Suisse ne paniquait pas. La fin de match était plutôt en faveur de la Nati, Xhaka était à deux doigts de tuer le suspense sur un corner, mais le portier hongrois repoussait sa reprise de la tête à bout portant (90e).Et sur une relance longue distance de Sommer, Embolo récupérait le ballon et lobait Gulacsi (1-3, 90e+3) et scellait l'avenir de cette rencontre. Avec cette victoire, le tombeur de la France lors du dernier Euro revient à hauteur de l'Allemagne, tandis que la Hongrie se met déjà en grand danger avant de croiser la route du pays hôte lors du prochain match.