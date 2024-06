Euro 2024 ‍: L'Italie écarte l'Albanie dans la douleur

Dans : Euro 2024.

Par Mehdi Lunay

Euro 2024, groupe B, 1ère journée

Signal Iduna Park (Dortmund)

Italie-Albanie 2-1

Buts : Bastoni (11e), Barella (16e) pour l’Italie ; Bajrami (1e) pour l’Albanie

Menée après 23 secondes, l'Italie a finalement eu raison de l'Albanie 2-1. La Squadra n'a pas proposé une copie parfaite et devra hausser son niveau contre l'Espagne jeudi.

Dans un Euro 2024 riche en buts et en matchs déséquilibrés, l'Italie devait passer une soirée tranquille contre l'Albanie. Cependant, le réveil transalpin était brutal. Dimarco ratait une touche dans son camp, Bajrami récupérait le ballon et fusillait Donnarumma après 23 secondes seulement. Si l'Albanie battait le record du but le plus rapide à l'Euro, l'Italie n'était pas mal placée concernant la réaction la plus précoce. La Squadra mettait une forte pression sur les Albanais et inversait vite le score. Bastoni égalisait d'une belle tête avant une reprise précise de Barella depuis l'entrée de la surface. Déchainée dans le pressing, l'Italie ratait de peu le troisième but. Frattesi trouvait le poteau (33e) et Strakosha était décisif pour maintenir en vie l'Albanie.

Progressivement, au fil de la deuxième mi-temps, l'Italie s'endormait. L'Albanie n'était plus mise en danger et commençait à y croire. Manaj passait proche d'égaliser (90e). Trouvé en profondeur, il glissait le ballon au-dessus de Donnarumma mais c'était trop croisé. 2-1 pour l'Italie après quelques frayeurs. Une entrée réussie sur le plan comptable mais pas vraiment dans le jeu. Il faudra nettement élever le curseur contre l'Espagne jeudi soir.