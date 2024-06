Droits TV ‍: TF1 et M6 font une offre ridicule

Dans : Euro 2024.

Par Guillaume Conte

Personne ne veut des matchs de l'Euro en dehors des affiches et de l'équipe de France. BeIN Sports ne fait pas le forcing, et TF1 a tenté sa chance avec une candidature commune avec M6.

Dans 10 jours, l’Euro va débuter en Allemagne et à l’heure actuelle, il sera toujours impossible en France de voir la plupart des matchs. Certes, les grosses affiches seront diffusées par les chaines qui ont obtenu les droits, à savoir TF1 et M6, mais pour les passionnés de football, l’envie de voir tous les matchs est toujours aussi forte. Mais ce ne sera pas à n’importe quel prix alors qu’un cruel manque de concurrence se fait connaitre à ce niveau. En effet, depuis plus de 10 ans, c’est BeIN Sports qui rafle les droits des matchs non diffusés par les chaines principales, et cela permet à tout le monde de s’en tirer à bon compte.

Mais la chaine qatarie estime perdre de l’argent et a bien l’intention de limiter ses dépenses. C’est pour cela qu’elle refuse jusqu’à présent toute idée de mettre les 30 millions d’euros demandés par l’UEFA, et vient de monter à seulement 22 ME il y a 10 jours. Tout en restant ferme sur cette position. Un accord de dernière minute peut-il être trouvé? C’est encore possible même si plus le temps passe, et moins BeIN Sports pourra communiquer sur ces droits TV, avec le risque de perdre des abonnées, ou du moins d’avoir un manque à gagner à ce niveau.

TF1 et M6 se placent en derniers recours

Selon RMC, une dernière solution a vu le jour dernièrement, avec une offre groupée de la part de TF1 et M6 pour récupérer les autres matchs, et les diffuser en clair sur les autres chaines de la TNT du groupe. Bien évidemment, le montant est très inférieur avec une offre à 10 millions d’euros qui n’a pas du emballer l’UEFA. L’instance européenne n’y aurait d’ailleurs même pas donné suite. A voir si cela devenait un plan B pour limiter la casse, et permettre aux téléspectateurs français de suivre l’ensemble des matchs de l’Euro. Ce qui a toujours été le cas depuis que les rencontres sont diffusées en intégralité, même si c’était beaucoup plus facile et moins coûteux à une époque pas si lointaine, dans les années 1990, quand il y avait 8 équipes européennes de concernées par le tournoi.