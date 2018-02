RCSA : Strasbourg refuse de s'affoler

Dans : RCSA, Ligue 1.

Thierry Laurey (coach de Strasbourg après la défaite contre Bordeaux) : « L'entame a été correcte seulement il y a eu une erreur bien précise. Sur l'action où nous encaissons ce premier but, il n'y avait aucun danger (...) Les Girondins ont maîtrisé le match en mettant de l'impact. La fin de première mi-temps était intéressante. Il y a eu quelques situations en notre faveur (...) Il y a des soirs comme ça où des faits de jeu ne tournent pas en notre faveur. Peut-être qu'il y a des manques, oui j'en suis conscient. Mais ça se joue sur pas grand-chose. Bordeaux a été plus réaliste que nous (...) Mon équipe n'a pas été fébrile, les joueurs se sont battus. On va faire une équipe pour se qualifier contre Grenoble en Coupe et contre Troyes on devra l'emporter dimanche prochain. C'est une remise en question permanente. »