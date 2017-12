RCSA : Laurey calme ses troupes avant le derby à Metz

Dans : RCSA, Ligue 1, TFC, Metz.

Thierry Laurey, entraîneur de Strasbourg, après le succès contre Toulouse (2-1) : « Même en ayant ouvert le score, on savait qu'ils avaient des joueurs qu'il fallait surveiller comme le lait sur le feu. En deuxième période, on a réussi à avancer un peu plus. Nous avons eu suffisamment de possibilités pour inscrire le troisième. C'était un match acharné et indécis jusqu'à la fin. Bonnefoi ? Il a fait son boulot ce soir. J'espère qu'il le fera encore à Metz mercredi. C'est très bien. Arrêtez tout de suite avec le derby. Face à Metz, c'est avant tout un match de football. On va y aller pour prendre des points. On est contents d'enchaîner les bonnes performances, c'est à mettre au crédit des joueurs. Le jour où on commence à se relâcher, on va se prendre le boomerang ».