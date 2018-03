RCSA : L’OL a-t-il perturbé Terrier ? Laurey a sa petite idée

Dans : RCSA, OL, Ligue 1.

Etincelant en première partie de saison, Martin Terrier connaît une période plus compliquée avec Strasbourg ces dernières semaines.

Buteur face à Grenoble (0-3) en Coupe de France, l’attaquant qui vient de fêter ses 21 ans n’a pas inscrit un seul but en Ligue 1 depuis la reprise. Ou plutôt depuis l’officialisation de son transfert à l’Olympique Lyonnais l’été prochain. On est donc tenté de se poser la question : ce départ programmé a-t-il déstabilisé l’international Espoirs français ? Non, répond l’entraîneur du Racing Thierry Laurey, qui rappelle que Terrier s’est blessé à la cuisse puis à la cheville depuis décembre.

« Sa blessure l’a un peu freiné, c’est tout. Après, je veux bien qu’au moment de son transfert à Lyon, ça l’a un peu embêté d’être au centre alors qu’il préfère la discrétion. Mais c’est fini, il a retrouvé ses jambes, a confié le technicien. Il a aussi fait une très bonne première mi-temps à Chambly et un bon match à Caen. »

Terrier, un problème collectif

« (...) La seule chose qui lui manque peut-être aujourd’hui, c’est de marquer un but. Il faut voir si ça peut améliorer sa confiance. Il y en a d’autres qui ont signé nulle part et qui n’ont pas marqué non plus. C’est d’ordre collectif, et plus précisément aux attaquants de tenter des choses », a corrigé le coach de Strasbourg, qui n’a pas marqué lors de ses trois derniers matchs toutes compétitions confondues. Cela s’annonce donc compliqué face à l’AS Monaco ce vendredi (20h45) en championnat.