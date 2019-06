L2 : Gonçalves quitte Strasbourg pour Caen

Dans : RCSA, SMC, Mercato.

Après trois saisons passées au RC Strasbourg, qu'il a contribué à faire remonter en Ligue 1, Anthony Gonçalves va s'engager avec le Stade Malherbe de Caen pour les trois prochaines saisons a annoncé ce dimanche le club alsacien.

« Quitter Strasbourg a été une décision difficile à prendre, mais il y a des propositions qui ne se refusent pas et un nouveau challenge s’offre à moi. Je n’oublierai jamais ce que j’ai vécu au Racing. Trois saisons merveilleuses, des émotions inoubliables et une relation formidable avec les supporters et le club. Cela restera gravé dans mon cœur de footballeur et d’homme », a indiqué le milieu de terrain qui avait encore un de contrat avec le RC Strasbourg.