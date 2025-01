Les supporters en colère, Strasbourg agite ses billets

Dans : RCSA.

Après la victoire face à Lille (2-1) samedi, Strasbourg a fait passer un message à ses supporters. Le groupe des Ultra Boys 90 poursuit sa grève des encouragements pour militer contre la multipropriété. Une situation regrettable pour les joueurs et la direction.

Les supporters de Strasbourg ne lâchent rien. Alors que leur équipe enchaîne les bons résultats depuis quelques semaines, les Ultra Boys 90 poursuivent leur mouvement de contestation. Le groupe de fans, en colère depuis le rachat par BlueCo, également à la tête de Chelsea, refuse d’interrompre sa grève des encouragements pour critiquer la multipropriété. Le milieu et capitaine Habib Diarra a donc profité de la victoire face à Lille samedi pour s’adresser directement au public après le coup de sifflet final.

Et au cas où sa tentative de réconciliation n’était pas suffisante, le président du Racing Marc Keller a lui aussi demandé l’arrêt de la grève dans un communiqué. « Le message de notre capitaine Habib Diarra à l’issue de notre match est celui d’un Alsacien formé au club et fier de ses racines, a écrit le patron strasbourgeois. Je veux saluer la prise de parole spontanée et sincère d’un groupe animé par un état d’esprit irréprochable. Nos joueurs, qui sont exemplaires sur le terrain, méritent le soutien inconditionnel de nos supporters de la première à la dernière minute. »

« J’assume pleinement la décision que nous avons prise de vendre le club en 2023 avec nos anciens actionnaires. Elle permet aujourd’hui à notre club de franchir un palier, s’est justifié le président. Je suis pleinement satisfait du travail quotidien de co-construction que nous réalisons avec BlueCo et je tiens à saluer l’investissement, l’engagement et la confiance qu’ils démontrent envers notre club et notre région. Nos joueurs défendent fièrement nos couleurs, nos staffs sportif et administratif sont engagés et compétents, et nous disposons de moyens jamais vus à Strasbourg grâce à notre propriétaire. »

« Notre club a tout pour réussir, et cette réussite passera par l’union sacrée entre toutes les parties prenantes du Racing. Nous savons ce que notre club peut accomplir avec l’élan de la Meinau : lorsque nous sommes unis, nous pouvons soulever des montagnes. J’y crois comme j’y ai toujours cru depuis 2012. Restons solidaires et soutenons notre équipe avec cette ambition de réaliser une fin de saison qui marquera les esprits et portera le Racing encore plus haut », a prédit Marc Keller au moment où Strasbourg occupe la neuvième place de Ligue 1.