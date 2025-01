11 minutes en 6 mois, Strasbourg s'en sépare

Dans : RCSA.

Par Corentin Facy

Recruté par Strasbourg pour près de 5 millions d’euros en janvier dernier, Milos Lukovic peine à s’imposer aux yeux de Liam Rosenior en Alsace et va repartir en prêt d’ici la fin du mercato hivernal.

De retour cet été à Strasbourg après un prêt de six mois à l’IMT Belgrade, Milos Lukovic espérait s’imposer en Ligue 1 sous les ordres de Liam Rosenior. L’avant-centre serbe de 19 ans peine néanmoins à grappiller du temps de jeu depuis le début de la saison. La preuve, il n’a disputé que onze petites minutes en 2024-2025. Le message est clair de la part de Liam Rosenior, lequel ne compte pas du tout sur Milos Lukovic cette saison.

C’est ainsi que selon les informations de L’Equipe, le Racing a pris la décision de s’en séparer pour les six prochains mois. En effet, le quotidien national nous apprend que Lukovic va être prêté sans option d’achat à Heerenveen, actuel 11e du championnat néerlandais. Du côté de Strasbourg, on espère que ce prêt va permettre à Lukovic de retrouver du temps de jeu et des couleurs, soit pour le relancer la saison prochaine en Alsace, soit pour le vendre à un prix correct et ainsi limiter les pertes après avoir payé 5 millions d’euros pour le recruter.