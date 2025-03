Strasbourg fixe un prix démentiel pour Emegha

Dans : RCSA.

Par Quentin Mallet

Véritable sensation du RC Strasbourg, Emanuel Emegha confirme cette saison tous les espoirs placés en lui. L’international U23 néerlandais attise les convoitises de cadors anglais grâce à ses performances prometteuses. A tel point que le Racing lui a fixé un prix de vente important.

L’été prochain sera probablement celui du départ pour Emanuel Emegha. Arrivé en 2023 à Strasbourg en tant que grand talent grâce au réseau et aux fonds de BlueCo, l’international Espoirs néerlandais vit une saison de confirmation. Auteur de 11 buts et 2 passes décisives en 19 matchs de Ligue 1 depuis le début de l’exercice actuel, le numéro 10 strasbourgeois attise les convoitises de très gros clubs anglais. Forcément, dans le lot, on y trouve Chelsea, club majeur de la multipropriété BlueCo. Pour s’adjuger les services d’Emegha, les clubs intéressés sont toutefois prévenus : il faudra sortir le chéquier, car la direction de Strasbourg ne compte pas se laisser faire.

Pour Emegha, Strasbourg voit grand

Un énorme transfert en Angleterre, Strasbourg snobe Chelsea https://t.co/WPmmIbjlQK — Foot01.com (@Foot01_com) March 6, 2025

Après deux saisons passées en Ligue 1, Emanuel Emegha a toutes les clés en main pour franchir un nouveau palier. Quoi de mieux que la Premier League pour ce faire ? Selon les informations de CaughtOffside, le jeune attaquant de 22 ans attire le regard appuyé de clubs de Premier League. Chelsea voit en lui un remplaçant parfait à ses attaquants qui ne performent pas, tandis que d’autres clubs comme West Ham, Everton, Aston Villa et Newcastle ont tous manifesté leur intérêt pour se l’offrir. Devant cet afflux de clubs anglais intéressés, le RC Strasbourg a pris ses dispositions et a fixé un prix important d’au moins 25 millions d’euros.

Il est d’ailleurs possible que les enchères montent encore plus haut en fin de saison. Selon le site spécialisé Transfermarkt, Emanuel Emegha est estimé à 15 millions d’euros et sa cote ne cesse de grimper. Quoi qu’il en soit, Strasbourg récupèrera un joli pactole l’été prochain en cas de vente de son attaquant phare.