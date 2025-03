Les secrets de Strasbourg révélés par Pierre Ménès

Dans : RCSA.

Par Claude Dautel

En battant l'Olympique Lyonnais en match d'ouverture de la 27e journée de Ligue 1, le club de Strasbourg a confirmé qu'il fallait compter sur lui dans la bataille pour une place européenne. Une grosse surprise qui n'étonne pas Pierre Ménès.

Ce lundi, le Racing Club de Strasbourg se réveille à la sixième place du classement de Ligue 1 avec seulement trois points de retard sur l'Olympique de Marseille. Face à l'OL, vendredi soir à la Meinau, l'équipe entraînée par Liam Rosenior a montré durant la seconde période qu'elle n'avait rien à envier aux grosses cylindrées du championnat de France et qu'une place européenne était dans ses cordes. Si pour de nombreux observateurs, les performances du club alsacien sont surprenantes, ce n'est pas le cas de Pierre Ménès. Ami très proche de Marc Keller, président du Racing, l'ancien consultant vedette de Canal+ ne masque pas son enthousiasme face aux performances de Strasbourg. Et il n'est pas si étonné de cela, notamment compte tenu de l'ambiance dans le vestiaire alsacien.

Strasbourg se fait plaisir en Ligue 1

19 496 spectateurs pour cette magnifique soirée ! 🤩



🔐 56e guichets fermés ! 💙#RCSAOL (4-2) pic.twitter.com/fKwKX4AlI0 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) March 28, 2025

Sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès avoue être très enthousiasmé par la saison d'Habib Diarra et ses coéquipiers. « La victoire de Strasbourg contre l’OL est étonnante, mais l’équipe de Strasbourg est étonnante aussi et qui signe sa quatrième victoire consécutive. C’est une équipe de jeunes qui n’a aucune limite. Encore une fois, j'insiste, mais c’est tellement important, il y a une ambiance invraisemblable dans le vestiaire, il y a une vraie camaraderie et de la déconne. Ça danse, ça chante, et ça se ressent sur le terrain. Rosenior est un fin tacticien, et Strasbourg est désormais quasiment assuré de jouer la Conference League si le PSG gagne la Coupe de France, mais n’a peut-être pas envie de se contenter de ça, les voilà à trois points de la Ligue des champions. C’est quand même pas mal pour le Racing », confie l'ancien journaliste.