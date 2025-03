Emegha est phénoménal, Chelsea pioche à Strasbourg

Dans : RCSA.

Par Corentin Facy

Arrivé à Strasbourg il y a près de deux ans en provenance de Sturm Graz, Emanuel Emegha réalise une excellente saison en Alsace avec 12 buts et 2 passes décisives. De quoi susciter l’intérêt de Chelsea.

A seulement 22 ans, Emanuel Emegha s’est déjà imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste. Puissant, rapide et pas maladroit techniquement, l’international espoirs néerlandais, acheté par Strasbourg pour 12 millions d’euros en Autriche il y a deux ans, est déjà suivi par certains des plus grands clubs européens. Chelsea, qui possède Strasbourg, est évidemment sur les rangs. Les Blues ont d’ailleurs profité de ce week-end sans Premier League pour envoyer leur directeur sportif Laurence Stewart à la Meinau ce vendredi pour assister au match entre le Racing et l’OL.

⚽️ 11 buts

🤝 2 passes décisives



🔥 EMANUEL EMEGHA 🔥 pic.twitter.com/R8LAMCFqGF — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) March 28, 2025

Le dirigeant de Chelsea n’a pas été déçu par ce qu’il a vu et selon le Mirror, trois joueurs de Strasbourg lui ont particulièrement tapé dans l’oeil : Andrey Santos, Mamadou Sarr et évidemment Emanuel Emegha. Le média britannique explique qu’un départ cet été ne fait aucun doute pour le buteur néerlandais et que Chelsea fait partie des clubs très intéressés pour le faire venir cet été, notamment en cas de départ de Christopher Nkunku ou de Nicolas Jackson. Le tabloïd britannique n’en dit pas davantage pour le moment, si ce n’est que l’enveloppe globale de Chelsea pour le prochain mercato n’est pas encore connue.

Emegha a tapé dans l'oeil de Chelsea

Elle dépendra de la qualification des Blues pour la prochaine Ligue des Champions mais aussi du résultat de l’équipe londonienne lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA cet été. Marc Keller sait en tout cas que si Chelsea venait à se positionner concrètement pour faire venir Emanuel Emegha, il ne pourra pas s’y opposer. De la même manière que Petrovic ou Andrey Santos, prêtés par les Blues, ont très peu de chances de rester en Alsace sauf peut-être en cas de qualification miraculeuse pour la Ligue des Champions.