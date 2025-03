Un énorme transfert en Angleterre, Strasbourg snobe Chelsea

Dans : RCSA.

Par Corentin Facy

Newcastle sait qu’il sera très difficile de retenir sa star Alexander Isak lors du prochain mercato, raison pour laquelle les Magpies s’intéressent de près à Emanuel Emegha, excellent à Strasbourg.

Auteur de 11 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 cette saison, Emanuel Emegha est sans doute l’un des attaquants les plus prometteurs du championnat de France. Recruté pour 13 millions d’euros par Strasbourg en provenance de Sturm Graz il y a un an et demi, le buteur néerlandais de 22 ans s’est doucement fait un nom auprès des scouts des grands clubs européens. Sa performance XXL à Marseille le 19 janvier dernier a notamment ébloui les observateurs. En pleine progression, Emanuel Emegha pourrait quitter Strasbourg à la fin de la saison pour découvrir le championnat anglais selon le site spécialisé Give me Sport. Et pas pour Chelsea, le club dont il partage la propriété.

Emegha pour remplacer Isak à Newcastle ?

Et pour cause, Newcastle serait très intéressé par le buteur du Racing afin de compenser un départ plus que probable d’Alexander Isak. La star suédoise de Newcastle est convoité par le Paris Saint-Germain, Barcelone et les plus grands clubs de Premier League, et pourrait quitter Saint-James Park pour près de 100 millions d’euros. Avec cette somme, les dirigeants de Newcastle pourront se faire plaisir pour rebâtir leur secteur offensif et le média l’affirme, Emanuel Emegha est l’une des cibles privilégiées par la direction sportive du club britannique.

La question est maintenant de savoir combien Strasbourg réclamera pour boucler ce dossier et surtout, si Chelsea acceptera de voir Emegha filer à Newcastle. Pour rappel, les Blues et Strasbourg ont le même propriétaire, et le club londonien sera donc prioritaire si jamais il veut recruter l’attaquant néerlandais de 22 ans. Quoi qu’il en soit, les dirigeants de Strasbourg peuvent se frotter les mains car à priori, ils réaliseront une énorme plus-value avec la vente à venir de leur étoile montante.