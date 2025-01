RCSA-LOSC ‍: Andrey Santos victime d'un cambriolage, il menace les malfaiteurs

Dans : RCSA.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi en Ligue 1, le RC Strasbourg a fait une très belle opération en faisant chuter le LOSC. Mais pendant cette rencontre, un événement important a eu lieu à l'encontre de l'Alsacien Andrey Santos.

Le RC Strasbourg est une équipe bien difficile à manoeuvrer sur son terrain et le LOSC a pu en faire l'expérience ce samedi. Les Dogues, pourtant en grande forme en Ligue 1, se sont fait surprendre en fin de rencontre par des Alsaciens plus volontaires. Une victoire qui permet aux hommes de Liam Rosenior de désormais pointer à la 9e place. Mais pendant cette rencontre, Andrey Santos a été victime d'un cambriolage à son domicile. Un événement forcément traumatisant pour l'international brésilien. Dans une story Instagram, désormais supprimée, le joueur de 20 ans a d'ailleurs réagi : « Les Strasbourgeois, j'ai toujours respecté tout le monde, ils ont été lâches pendant que je jouais aujourd'hui. Celui qui a volé ma maison a 24 heures pour tout restituer ».

Un préjudice très élevé pour Andrey Santos

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Andrey Santos (@andreysantos_5)

Ces dernières heures, une enquête a été ouverte selon une source proche du dossier et contactée par France Bleu. Le média rapporte que la porte du logement d'Andrey Santos a été forcée. Les malfaiteurs ont volé des bijoux et de la maroquinerie. Le préjudice est estimé à 500 000 euros. Andrey Santos fait malheureusement partie des nombreux footballeurs victimes de cambriolage ces dernières années, surtout pendant les rencontres qu'ils jouent. Le Brésilien de Strasbourg devra en tout cas rapidement se mettre la tête à l'endroit pour aider ses coéquipiers alsaciens à continuer leur marche en avant en Ligue 1. Lors de la prochaine journée de championnat, Strasbourg se déplacera sur la pelouse du Stade Rennais, équipe en grande difficulté et qui pourrait être la proie idéale pour le RCSA.