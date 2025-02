Samuel Amo-Ameyaw prêté à Strasbourg

Dans : RCSA.

Par Claude Dautel

A la toute fin du mercato en France, le Racing Club de Strasbourg confirme la signature de Samuel Amo-Ameyaw, le jeune attaquant anglais de Southampton.

« L’Anglais Samuel Amo-Ameyaw est prêté au Racing avec option d’achat. Il arrive en provenance de Southampton. Samuel Amo-Ameyaw a très tôt fait parler de lui outre-Manche. Le 23 mai 2023 face à Liverpool, il était entré dans le top 20 des plus jeunes joueurs à apparaître en Premier League à 16 ans et 314 jours. Il totalise déjà 12 rencontres en équipe première avec Southampton, s’offrant même un but en Coupe d’Angleterre en août dernier face à Cardiff. L’ailier gaucher de 18 ans a porté les couleurs de l’équipe d’Angleterre des U16 aux U19, participant notamment à la dernière Coupe du Monde U17 en 2023. Samuel Amo-Ameyaw devient le deuxième joueur anglais de l’histoire du Racing après Simon Stainrod en 1989 », précise le club alsacien dans un communiqué.