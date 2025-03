Strasbourg en C1, l'OL et l'OM peuvent trembler

Dans : RCSA.

Par Quentin Mallet

La course à l’Europe bat son plein et le RC Strasbourg surprend semaine après semaine. Pas forcément invité à l’origine, le club alsacien veut se faire une joie de s’immiscer dans la course pour les places européennes. Un objectif que Liam Rosenior ne nie pas.

Au moment de sa nomination en tant qu’entraineur principal du RC Strasbourg, Liam Rosenior suscitait de vives interrogations. Beaucoup disaient qu’il n’avait pas encore tout à fait les épaules pour tenir un club de ce standing, quand d’autres ne savaient pas du tout à quoi s’attendre. Finalement, dans le bourbier que peut représenter la multipropriété de BlueCo, les supporters peuvent au moins se réjouir de voir leur équipe se frotter aux équipes du haut de tableau. Avec 43 points, les Alsaciens sont aux portes de l’Europe et comptent bien jouer le coup à fond. C’est en tout cas ce qu’affirme Liam Rosenior, lequel rêve d’une qualification en Ligue des champions.

Strasbourg en Ligue des champions, Rosenior y croit

✨ #RCSATFC | 𝐔𝐧𝐞 𝐟𝐫𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐦𝐚𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞 !



⏮️ Retour sur l’ouverture du score de 𝗙𝗲́𝗹𝗶𝘅 𝗟𝗲𝗺𝗮𝗿𝗲́𝗰𝗵𝗮𝗹 face à Toulouse, au terme d’une séquence absolument remarquable de 20 passes consécutives ! pic.twitter.com/8NoUqVrtvM — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) March 25, 2025

« Chaque match est tellement difficile. Le niveau technique des joueurs est impressionnant, l’aspect physique, tactique, c’est toujours un défi. Une qualification en Ligue des champions ? Vous êtes dans le foot pour rêver. Je ne veux jamais limiter les rêves de mes joueurs. Je ne suis pas arrogant. Est-ce possible ? Nous sommes à quatre points avec huit matches à jouer, bien sûr que c’est possible », a déclaré Liam Rosenior dans un entretien accordé à l'AFP, dans des propos rapportés par Ouest-France. L'OM, l'OL, Monaco ou encore Nice sont donc prévenus. Il est en tout cas clairement établi que Strasbourg est bien l’équipe la plus surprenante de cette saison. D’ailleurs, le prochain match des Alsaciens risque de conditionner la fin de leur exercice puisqu’ils reçoivent l’Olympique Lyonnais, un concurrent direct, à la Meinau.