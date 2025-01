Valentin Barco, le coup sensationnel du RC Strasbourg

Dans : RCSA.

Par Guillaume Conte

Le RC Strasbourg est en passe de boucler une arrivée qui va beaucoup faire parler dans le monde des joueurs les plus prometteurs du football mondial.

En effet, Fabrizio Romano confirme qu’un accord a été trouvé entre le club alsacien et Brighton pour le prêt de Valentin Barco pour six mois, avec au bout une option d’achat obligatoire du latéral gauche argentin. Une nouvelle signature d’un joueur à la marge de progression énorme et qui se fera donc pour la somme de 10 millions d’euros. Brighton va conserver 10 % sur une éventuelle plus-value à la revente dans les années à venir. A 20 ans, le footballeur argentin, déjà international avec la sélection A, s’est révélé à Boca Juniors avec des premières apparitions à l’âge de 16 ans seulement. Arrivé à Brighton en janvier 2024 pour 10 millions d’euros, Barco a été prêté au FC Séville mais va donc continuer sa saison en Ligue 1 désormais.