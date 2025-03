Chelsea vient gâcher la fête à Strasbourg

Dans : RCSA.

Par Corentin Facy

La fête est totale à Strasbourg après la victoire contre l’OL vendredi soir, qui permet aux Alsaciens de prendre la 5e place de la Ligue 1.

Pas vraiment programmé pour se battre aux avant-postes en début de saison, le Racing Club de Strasbourg est en train de surprendre tout le monde sous la direction de Liam Rosenior. Avec son effectif très jeune et plein d’insouciance, les Alsaciens pointent à la 5e place de la Ligue 1 après leur carton face à l’OL vendredi soir en ouverture de la 27e journée (4-2). A seulement 25 ans, le gardien serbe Djordje Petrovic fait remonter la moyenne d’âge du Racing. Et au-delà de son expérience, le gardien prêté par Chelsea apporte surtout une solidité incroyable à l’équipe en figurant sans contestation parmi les meilleurs gardiens du championnat en 2024-2025.

Highest-rated goalkeepers in Europe's top 5 leagues this season



Petrovic

Des performances qui n’ont d’ailleurs échappé à personne du côté de Londres, à tel point que le site The Chelsea Chronicle affirme que Petrovic pourrait retourner à Chelsea la saison prochaine… pour être le titulaire dans les buts londoniens. « Si l’on en croit les statistiques de cette saison, il est bien plus performant que les portiers actuels des Blues, Robert Sanchez et Filip Jorgensen. Le géant serbe devrait donc avoir une autre chance à Chelsea la saison prochaine » détaille le média britannique.

Petrovic et Andrey Santos trop forts pour Strasbourg ?

Strasbourg le sait, profiter des joueurs prêtés par Chelsea implique aussi de les renvoyer en Angleterre quand ceux-ci deviennent trop forts pour la Ligue 1 et c’est clairement ce qui est en train de se passer avec Djordje Petrovic. Le média n’évoque pas sa situation, mais la donne pourrait être similaire pour Andrey Santos, international brésilien de 20 ans lui aussi prêté par Chelsea et dont l’éclosion en France n’a pas échappé aux dirigeants des Blues, qui pourraient en faire un joueur de l’effectif londonien la saison prochaine. Sauf si Strasbourg accroche la Ligue des Champions, ce qui pourrait pousser BlueCo à laisser quelques tauliers de l’effectif actuel pour une saison supplémentaire au Racing.