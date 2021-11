Vente ASSE : Tout est annulé

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

La réunion entre KPMG et les propriétaires du club a débouché sur un accord pour… ne pas vendre l’ASSE, dévoile L’Equipe ce mardi.

Malgré la présence de deux acheteurs potentiels, aucune proposition n’a trouvé grâce aux yeux de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Un montant minimum était demandé, et il n’a de toute évidence pas été atteint. Malgré cela, les deux présidents espéraient tout de même avoir des offres conséquentes ou dignes d’intérêt. Cela n’a pas été le cas et le cabinet KPMG a préféré mettre fin à l’étude des propositions financières pour racheter les Verts.

Tout est donc à refaire pour Saint-Etienne, qui ne sera pas vendu avant la fin de l’année, et il faudra certainement attendre le courant de l’année 2022 pour voir si d’autres investisseurs, ou les mêmes avec des propositions revues à la hausse, vont revenir à la charge. En attendant, les dirigeants stéphanois vont devoir se poser la question fatidique pour les mois à venir, à savoir s’il sera possible de réinvestir pour renforcer l’équipe cet hiver afin d’aider à aller chercher le maintien en Ligue 1. Ce dernier est encore loin d’être assuré malgré les deux victoires de rangs enregistrées avant et après la trêve internationale.