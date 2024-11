Un grand danger guette l'ASSE au mercato, Claude Puel a peur

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne a démarré une nouvelle ère il y a peu avec l'arrivée d'un nouveau propriétaire : Kilmer Sports Ventures. Un propriétaire qui ne manque pas d'ambitions pour le club stéphanois.

L'ASSE a récemment fait son grand retour en Ligue 1. Tout n'est pas parfait, mais les Verts croient en leur bonne étoile et affichent un visage courageux. L'idée est d'arracher le maintien en championnat afin de pérenniser leur situation dans l'élite. Aussi, le nouveau propriétaire devra apporter des garanties sur le projet et le futur recrutement. Pour le moment, la gestion de Kilmer Sports Ventures rassure les fans et observateurs de l'AS Saint-Etienne. Mais le chemin est encore long. Claude Puel aimerait d'ailleurs que les Verts continuent de faire confiance aux jeunes, tout en les encadrant par quelques éléments d'expérience.

Puel dit ce qu'il ne faut pas faire

Lors d'un entretien accordé à Peuple Vert, l'ancien entraineur du club a notamment indiqué : « À Saint-Étienne, ils manquent de joueurs d'expérience pour les encadrer. Mais d'un autre côté, ces jeunes auront sans doute plus de liberté pour s’exprimer qu'à mon époque. Il est essentiel de trouver un équilibre entre la jeunesse et l’expérience. Ne prendre que des joueurs habitués au maintien, c’est avoir tout faux ». Reste à savoir si la politique de Kilmer Sports restera la même ou si les ambitions seront revues à la hausse lors des prochaines fenêtres de mercato. Il faudra certainement faire preuve de patience dans le Forez. Pour rappel, l'été dernier, les nouveaux actionnaires avaient tout de même dépensé 23 millions d'euros pour renforcer l'effectif stéphanois. Après 11 journées disputées en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne est 16e et barragiste. Tout est encore jouable pour le maintien même si le calendrier stéphanois n'est pas simple. Au sortir de la trêve internationale, les Verts auront un déplacement périlleux sur la pelouse du Stade Rennais.