OL - ASSE : Mariano à l'ASSE, c'est le rêve secret du taulier !

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

Absent lors du derby entre l’OL et l’ASSE à Geoffroy Guichard fin 2017, Loïc Perrin a fait la connaissance de Mariano Diaz dimanche après-midi.

Et le capitaine des Verts ne risque pas d’oublier l’attaquant espagnol, qui a fait la totale à Loïc Perrin sur le but de l’OL dans le derby. Interrogé par RMC, le partenaire de Neven Subotic a avoué qu’il avait été impressionné par Mariano Diaz, un attaquant que toutes les équipes « rêvent » d’avoir selon Loïc Perrin, absolument dithyrambique au sujet de l’attaquant lyonnais.

« Sur le but, on n’est pas très bien aligné sur le coup, on aurait pu le mettre hors-jeu. Après ça va vite, il fait un enchaînement magnifique. Il se l’amène super bien, c’est compliqué d’intervenir car on risque le penalty et le carton rouge. C’est un manque de communication, mais quand c’est bien joué, il faut le dire aussi. Mariano Diaz est pénible, mais j’adore ce genre de joueur. On rêve tous d’avoir un attaquant comme ça dans son équipe. A lui tout seul, il récupère un ballon, il déclenche les premiers pressings, c’est super important dans une équipe » s’est enflammé Loïc Perrin, visiblement envieux de l’attaquant rhodanien. Disons que Robert Beric a un style… différent.