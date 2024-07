Mercato ‍: L’ASSE a trouvé le buteur idéal à Lens

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Les pistes se multiplient pour l’ASSE au poste d’avant-centre. Intéressé par Myron Boadu (Monaco), le club stéphanois a également manifesté son intérêt pour Wesley Saïd, en manque de temps de jeu à Lens.

Plutôt actif en ce début de mercato estival avec les arrivées de Zuriko Davitashvili, Augustin Boakye ou encore Yunis Abdelhamid, l’AS Saint-Etienne cherche désormais à se renforcer au poste d’avant-centre. Ces dernières heures, une piste fait du bruit dans le Forez, celle menant à l’attaquant néerlandais de Monaco, Myron Boadu. Barré par Embolo ou encore Balogun à l’ASM, l’ancien attaquant de Twente a un profil intéressant, mais la concurrence sera rude pour Saint-Etienne dans ce dossier. C’est pour cette raison que les dirigeants stéphanois explorent d’autres pistes.

Myron Boadu à l’ASSE, ça sent le roussi https://t.co/CTmKKbZU4Z — Foot01.com (@Foot01_com) July 24, 2024

L’idée est de recruter un attaquant qui connait déjà la Ligue 1 et dans cette optique, le nom de Wesley Saïd est évoqué. A en croire les informations du compte @GaelB42, très au fait de l’actualité des Verts, l’attaquant du RC Lens est une piste sérieuse initiée par Olivier Dall’Oglio. « L’ASSE s’est renseignée sur la situation de Wesley Saïd Le joueur du RC Lens est apprécié par O. Dall'Oglio, il a déjà évolué sous ses ordres » a publié le compte insider, pour qui Saint-Etienne a des chances d’accélérer dans les jours à venir.

Saïd retenu par Still à Lens ?

Doublure d’Elye Wahi dans l’esprit de Franck Haise la saison dernière, Wesley Saïd réalise néanmoins un excellent début de préparation à Lens sous les ordres du nouvel entraîneur Will Still. Il n’est donc pas certain que le coach de 31 ans accepte de s’en séparer, d’autant plus que le flou est toujours très épais autour de Wahi, lequel pourrait être vendu en cas de grosse proposition d’ici la fin du mercato. Une fois de plus, Saint-Etienne ne s’est pas lancé sur la piste la plus facile pour le poste de numéro neuf, mais cela démontre que les Verts souhaitent s’attacher les services d’un joueur d’un certain standing, qui sera capable d’aider l’ASSE à se maintenir en Ligue 1 sans trop trembler la saison prochaine.