ASSE ‍: La remontée en Ligue 1 c'est aussi grâce à Batlles

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

L'AS Saint-Etienne a obtenu son ticket pour la Ligue 1 après une folle remontée au classement et une victoire en barrages. Une réussite signée Olivier Dall'Oglio mais les joueurs n'ont pas oublié l'apport de leur ancien coach Laurent Batlles.

Au terme d'une saison folle, l'ASSE a retrouvé l'élite du football français. Les Verts ont pris le dessus sur Metz en barrages et, ce à l'issue d'une prolongation haletante au match retour. Un scénario aussi fou que la remontée des Stéphanois au classement. En effet, à mi-saison, Sainté n'était que 8e du championnat avec de nombreuses unités de retard sur le top 5. Un homme a changé la donne : Olivier Dall'Oglio. Les résultats se sont nettement améliorés après sa nomination en décembre. L'ASSE a été la meilleure équipe des matchs retour en Ligue 2. Un constat qui peut être difficile à encaisser pour le prédécesseur de Dall'Oglio sur le banc, Laurent Batlles.

Les joueurs ont pensé à Batlles après la montée

L'ancien milieu de terrain a livré son ressenti au site MaLigue 2. Il est évidemment un peu frustré d'avoir été débarqué en décembre dernier alors que l'ASSE venait de subir 5 revers de rang en championnat ainsi qu'une élimination en coupe de France contre Nîmes (club de National). Déçu de n'avoir pas pu mener le projet à son terme, Batlles s'est « ressourcé » pour oublier cet échec tout en se remettant en question. Depuis, il a digéré sa déception et c'est d'autant plus le cas que ses anciens joueurs l'ont contacté pour l'associer à la remontée du club.

Podcast ML2 (#8) - Entretien XXL avec Laurent Batlles : ses principes de jeu, l'ESTAC, l'ASSE, et sa volonté de retrouver un club !https://t.co/kODkfMfOMA — MaLigue2 (@maligue2) June 19, 2024

« J'ai eu énormément de messages de mes anciens joueurs. Je peux vous dire que la plupart des joueurs qui sont dans cet effectif aujourd'hui, j'ai fait des pieds et des mains pour les avoir, des fois contre l'avis de beaucoup de monde et ils le savent. Bien sûr que je suis heureux que le club remonte, je vis toujours à Saint-Étienne, je suis heureux pour eux aussi. Il y a des joueurs qui ont vécu des moments pas faciles mais on a des liens avec certains qui seront des liens à vie. Beaucoup m'ont envoyé des messages et par le biais de cet interview aujourd'hui, je leur renvoie la balle parce que c'est grâce à eux aussi que j'ai vécu des très bons moments en tant qu’entraîneur et des moins bons également mais ça, ça fait partie de la vie », a t-il confié. De quoi prouver toute l'importance de Batlles dans la fin de saison des Verts, lesquels ont aussi bénéficié d'un bon mercato en janvier avec l'arrivée du duo d'Augsbourg Mbuku-Cardona qui a été essentiel pour Dall'Oglio.