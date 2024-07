L'ASSE va frapper encore deux fois au mercato

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

L'AS Saint-Etienne réalise un mercato discret mais malin avec les arrivées de Yunis Abdelhamid et Zuriko Davitashvili notamment. Cependant, le match nul concédé contre Clermont samedi a mis en lumière certains manques de l'effectif.

L'ASSE est-elle armée pour rester en Ligue 1 à l'issue de la saison ? Difficile de répondre à cette question d'autant que le mercato stéphanois a été plus modeste qu'attendu. Racheté par le fonds d'investissement canadien Kilmer Sports Venture, l'ASSE n'a pas fait de folies. Le plus gros transfert des Verts a été l'ancien bordelais Zuriko Davitashvili, acheté 6 millions d'euros seulement. L'autre star dans le rayon des arrivées est l'ancien défenseur de Reims Yunis Abdelhamid, arrivé libre de Champagne. Le Ghanéen Augustine Boakye complète un recrutement finalement léger.

L'ASSE a besoin d'expérience et de technique

Un constat confirmé par le match amical de samedi. L'ASSE a été mis en difficulté par Clermont, tout juste relégué en Ligue 2. Les Verts ont finalement arraché le nul 1-1 face à leurs voisins auvergnats. Un résultat un peu décevant pour Olivier Dall'Oglio. Mais, pour l'entraîneur stéphanois, c'est aussi un bon révélateur des failles de son groupe. Il considère qu'il manque au moins deux joueurs dans son effectif pour assurer le maintien en Ligue 1. Il vise un élément expérimenté de Ligue 1 et surtout un profil technique pour réduire le déchet dans l'entrejeu.

90e+10 : ⏹️ Les Verts débutent l’été par un nul (1-1) !



21 joueurs ont pris part à ce premier rendez-vous qui a vu les hommes d’ODO égaliser par l’intermédiaire de Louis Mouton, malgré des jambes un peu lourdes !



Prochain adversaire : Villarreal (le 27, à Thonon) ! 🗓️ pic.twitter.com/uGckx9wKU4 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 20, 2024

« Il doit y avoir d'autres recrues. Tant qu'elles ne sont pas là, on peut considérer qu'elles sont en salle d'attente. On a besoin d'étoffer cet effectif qui aura besoin d'expérience. Si on veut se maintenir, il nous faudra des joueurs d'expérience. Il en faudra peut-être un ou deux de plus. […] On a besoin de tenir plus le ballon. On doit éviter les fautes techniques que l'on fait depuis un bout de temps. C'est ce qu'il faut corriger. Il nous faut des joueurs plus à l'aise avec le ballon qui seront en capacité de poser le jeu et d'aider le reste de l'équipe en prenant les bonnes décisions. Ce serait bien de faire venir des joueurs connaissant la Ligue 1. Le marché des transferts n'est pas si simple que cela. On est aussi restreint par l'économie », a t-il avoué après la rencontre de samedi. Même si la question des droits TV handicape l'ASSE, ses nouveaux actionnaires ont les reins suffisamment solides pour satisfaire l'entraîneur stéphanois. Il en va quand même de la survie du club cette saison.