L'ASSE s'est trompée, l'addition va être terrible

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Après un début de saison catastrophique, l’AS Saint-Etienne ne peut que constater ses manques. Les Verts possèdent un effectif trop limité, sans doute à cause des choix opérés par le repreneur Kilmer Sports Ventures.

A ce rythme, on voit mal comment les Verts pourraient se maintenir en Ligue 1. L’AS Saint-Etienne vient de perdre quatre de ses cinq premiers matchs, dont l’humiliation vécue à Nice (8-0) vendredi dernier. Il est encore tôt dans la saison et les Stéphanois ont évidemment le temps de réagir. Mais pour le moment, il semble clair que l’effectif d’Olivier Dall’Oglio ne suffit pas. C’est effectivement l’avis du journaliste Bernard Lions qui accuse le repreneur Kilmer Sports Ventures et sa politique de recrutement.

ASSE : Effectif plein à ras bord, Dall’Oglio vit un enfer https://t.co/kHcAZX5Ye2 — Foot01.com (@Foot01_com) September 11, 2024

« Les nouveaux dirigeants de l’ASSE ont oublié que la Ligue 1, c’est un sport d’adulte, a commenté le spécialiste de l’ASSE dans le podcast Sans Contrôle. Ils ont fait un recrutement très jeune et inexpérimenté. Sur les 10 joueurs, à part Yunis Abdelhamid qui est un vieux routard de la Ligue 1, ils ont misé sur des prospects, des jeunes en développement. Mais la moyenne d’âge est très faible, avec une qualité des joueurs qui n’est pas remise en cause, je pense notamment à Ekwah qui est arrivé en provenance de Sunderland, qui est un bon joueur, mais qui n’a jamais joué en Ligue 1… C’est ça qui est incroyable. »

« Vous partez l’année dernière avec un effectif de base avec 12 à 15 joueurs, vous regardez la saison, ils ont perdu 12 matchs en Ligue 2. C’est énormissime, a souligné le journaliste de L’Equipe. Les rares joueurs qui étaient taillés pour la Ligue 1, comme Irvin Cardona par exemple, c’étaient des joueurs prêtés par Augsbourg, ils ne sont pas restés ces joueurs-là. Il aurait donc fallu recruter largement et recruter des joueurs expérimentés en Ligue 1. Mais la politique sportive des nouveaux dirigeants a été tout autre. » La direction canadienne aurait-elle sous-estimé le niveau du championnat français ?

L'ASSE en danger jusqu'en janvier

« J’ai l’impression qu’ils n’ont pas vraiment pris la dimension de ce qu’était la Ligue 1 en termes d’exigence physique, athlétique et tactique. Et on le voit avec le milieu de terrain de Saint-Etienne, c’est une vingtaine d’années de moyenne d’âge, même pas 40 matchs de Ligue 1 et encore, c’est Aymen Moueffek qui les concentre tous. Ils payent très cher cette inexpérience. Et je pense qu’il n’y a pas de solution jusqu’à Noël. (…) Que ce soit derrière, au milieu ou devant, jusqu’à présent, il y a des lacunes qui sont trop abyssales pour permettre à Saint-Etienne de se maintenir en Ligue 1 », a estimé Bernard Lions en attendant le mercato hivernal.