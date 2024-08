L’ASSE rêve toujours de ce gros coup à Lens

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

En quête d’un milieu défensif expérimenté d’ici la fin du mercato, l’ASSE cible Salis Abdul Samed. Proche de Brest ces derniers jours, l’international ghanéen ne rejoindra finalement pas la Bretagne.

Pas dans les petits papiers du nouvel entraîneur Will Still, Salis Abdul Samed est plus que jamais sur le départ du RC Lens dans cette dernière ligne droite du mercato. Ces derniers jours, l’international ghanéen était proche de Brest, mais la piste bretonne s’est brutalement refroidie pour le joueur des Sang et Or. Selon les informations de Foot Mercato, la piste est « très compliquée » pour Brest qui a quasiment abandonné le dossier. Une aubaine pour deux autres clubs français intéressés par le profil de Salis Abdul Samed, qui a prouvé sa valeur sous les ordres de Franck Haise ces dernières années en Ligue 1.

Abdul Samed entre Nantes et l'ASSE ?

En quête d’un milieu défensif expérimenté, l’AS Saint-Etienne est sur les rangs et « garde l’option sous le coude » sans visiblement en faire une priorité pour le moment. Nantes réfléchit aussi à l’option Abdul Samed. Les différents courtisans du joueur vont devoir s’activer car il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin du mercato, mais Lens facilitera le départ de son joueur et acceptera un prêt, à condition que le salaire d’Abdul Samed soit intégralement pris en charge par son futur club. Reste maintenant à voir si les Verts ou si les Canaris franchiront le pas avec une offre ferme transmise à Lens.