L'ASSE joue sa Ligue des Champions, les adversaires dévoilés

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne a évité de justesse une nouvelle défaite en Ligue 1 le week-end passé face au FC Nantes. De quoi limiter la casse même si l'inquiétude est légitime pour le club du Forez.

Saint-Etienne a beaucoup de mal à exister depuis son retour en Ligue 1. Ce dimanche à Nantes, les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont longtemps cru vivre un nouveau cauchemar. Menés deux buts à zéro, ils ont néanmoins limité la casse en parvenant à revenir au score puis égaliser. De quoi permettre à Saint-Etienne de ne pas définitivement sombrer et de pouvoir travailler quelque peu dans la sérénité en ce début de semaine. Ce match nul à la Beaujoire est aussi bénéfique pour l'avenir d'Olivier Dall'Oglio, plus que jamais sur la sellette. Cependant, il va falloir que les fans et observateurs de Sainté s'y fassent, c'est bien le maintien que pourra uniquement viser le club cette saison. C'est du moins l'avis de Patrick Guillou.

L'AS Saint-Etienne joue un nouveau championnat

Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant et ancien joueur des Verts s'est livré sur la situation à l'ASSE. Et le constat est limpide : « Le point arraché avec les tripes permet de dissimuler momentanément la réalité des faits. Il permet surtout à coach ODO de travailler plus sereinement pendant une semaine. Le recadrage maison aura permis un moment de répit. Une parenthèse enchantée qui évite les sources de tension et les mélis-mélos. (...) La force mentale et la solidarité évitent ainsi un mal de crâne transcendantal. La fièvre du match nul ne doit pas faire délirer pour autant. Le vrai championnat se jouera cette saison face à Angers, Le Havre, Montpellier et Auxerre. Même avec ce point, il reste des pépins sur la planche. Pas de quoi encore casser la "baraque à fric" ». Cela tombe bien, l'AS Saint-Etienne reçoit Auxerre samedi soir prochain. Et ce match est déjà crucial dans la lutte pour le maintien. A l'heure où certains clubs français disputent la Ligue des Champions, les Verts connaissent eux leurs adversaires pour ce petit championnat décisif pour leur avenir.